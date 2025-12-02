Scontri diretti: anche con Gasp tornano tabù. E il 20 c'è la Juve

E se tornasse d'attualità l'incubo degli scontri diretti? La paura c'è anche oggi con Gasperini esattamente come all'epoca prima con Fonseca e con Mourinho. Perché anche questa Roma, ogni volta che ha affrontato una big ha faticato. Tra quelle che competono per la Champions, la Roma ha perso tre partite su quattro, finendo ko nelle sfide contro Inter, Milan e Napoli, vincendo solo contro il Bologna. [...] Tenendo in considerazione quest'ultime, nelle ultime tre stagioni la Roma è la squadra che ha fatto meno punti di tutti negli scontri diretti. E molto è grazie a Claudio Ranieri lo scorso anno che non ha sfigurato. Tra l'altro, le tre sconfitte negli scontri diretti di quest'anno, sono arrivati tutti alla stessa maniera, con un gol in contropiede a campo aperto, come il gol di Simeone contro il Torino. La Roma fa fatica quando pressa alta e ancora deve metabolizzare le preventive. [...] Una prima risposta si potrà avere il 20 dicembre, quando i giallorossi andranno a Torino per sfidare la Juventus di Luciano Spaletti.

(gasport)