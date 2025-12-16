Scatto Roma

IL TEMPO (L. PES) - Bentornata Roma. Vittoria di fondamentale importanza quella firmata da Wesley contro il Como nella notte del big match Champions all'Olimpico. Dopo due sconfitte di fila i giallorossi tornano a correre e, oltre a tenere le inseguitrici a distanza, accorcia sulla vetta approfittando degli scivoloni delle altre.

Nessuna sorpresa nell'undici scelto da Gasperini che affida a Ferguson la guida dell'attacco con Rensch e Wesley sulle fasce e il ritorno della coppia Cristante-Koné in mediana. Primo tempo molto tattico con la Roma che gioca uomo su uomo a tutto campo e tiene a bada le frecce offensive del Como. Col passare dei minuti i giallorossi guadagnano campo e creano potenziali occasioni con le discese di Wesley e le giocate di Soulé che anche in mezzo al traffico sa essere pericoloso. Dopo venticinque minuti la prima vera occasione con Wesley che servito da Soulé spara alto il piattone. Alla mezz'ora Ndicka resta a terra nell'area del Como colpito da un avversario e la Roma chiede rigore, ma su ribaltamento di fronte arriva l'occasione più pericolosa degli ospiti con la ripartenza di Diao, che si fa male nell'allungo, salvata da Rensch. Nel frattempo Ferguson ha un paio di chance ma è bravo Butez a dirgli di no. Fabregas torna al centravanti con l'ingresso di Douvikas per il senegalese. L'ultima opportunità del primo tempo capita proprio al numero undici dei lombardi ma Svilar in uscita nega la conclusione.

Nessun cambio al rientro dagli spogliatoi. La Roma continua a non pungere e in contropiede è il Como a fare male ancora con Douvikas che per poco non beffa Svilar con un tiro che si impenna dopo la deviazione di Ndicka. Poi è il turno di Da Cunha da fuori che sfiora il palo con una conclusione dalla distanza ancora una volta sporcata dalla difesa. All'ora di gioco azione insistita dei giallorossi con Rensch che supera Addai e mette dentro un traversone agganciato da Soulé, l'argentino suggerisce per Wesley che di prima scarica il destro all'angolino portando meritatamente in vantaggio i padroni di casa. Il primo cambio per Gasp arriva al 72': forze fresche per aiutare la squadra e sfruttare eventuali spazi, ecco El Shaarawy per Pellegrini. Dieci minuti dopo arriva il turno di Bailey che prende il posto di un Soulé ancora una volta trascinatore. Ndicka si fa valere ancora una volta difensivamente nel duello con Posch lanciato verso la porta di Svilar, ma l'ivoriano è in serata di grazia prima della partenza per la Coppa d'Africa. Serie di cartellini gialli per la Roma con El Shaarawy e Wesley che spendono un'ammonizione per fermare le avanzate del Como nei minuti finali. Nel recupero, però, è Bailey a scaldare ancora i guantoni a Butez con un bel destro da fuori area.

Non bastano i cinque di recupero, e qualcosa in più, al Como: la Roma torna a vincere e lo fa con il suo quinto 1-0 stagionale, il secondo firmato da Wesley come alla prima giornata contro il Bologna, in una partita molto simile e vinta con merito dalla Roma che blinda il quarto posto a cinque giorni dal big match contro la Juve.