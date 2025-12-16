Sacchi: "Serie A senza padrone? Mi piace. La Roma può inserirsi nella corsa, ma dipende dal mercato"

GASPORT - Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e commissario tecnico dell'Italia dal 1991 al 1996, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Le piace questa Serie A che non ha un padrone definito?

«Mi fa piacere che non ci sia un padrone, perché l'incertezza è il sale delle emozioni, però mi aspetto qualcosa di più sul piano del gioco. Vedo ancora troppa discontinuità di rendimento nelle tre squadre di testa».

La Roma può inserirsi?

«Nulla lo vieta, c'è il tempo per farlo. Bisogna anche vedere che cosa succederà al mercato di gennaio».