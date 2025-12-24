Roma, Zirkzee più vicino. Raspadori ai dettagli, in difesa spunta Coppola

La Roma si affida a Joshua Zirkzee per rivitalizzare l'attacco. La trattativa con il Manchester United è in stato avanzato, ma non senza ostacoli. Il club giallorosso spinge per un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions, ma c'è distanza sulla cifra: 50 milioni la richiesta, 35 l'offerta. Massara potrebbe spingersi fino a 40 per accontentare Gasperini. Il vero nodo, però, sono i tempi. Lo United non ha fretta di cedere il giocatore, che serve come alternativa durante la Coppa d'Africa. Il rischio concreto è di vederlo a Trigoria solo a fine gennaio, uno scenario che il tecnico vuole assolutamente evitare.

(...) Discorso simile per Giacomo Raspadori. L'obiettivo è averlo già a inizio 2026, ma anche qui si lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto (a 20 milioni) legato alla Champions.

Intanto, si lavora anche su altri fronti. Mentre Ferguson è pronto a tornare al Brighton, la Roma sta dialogando con il club inglese per ottenere in prestito il difensore Coppola, ex Verona. Una sorta di scambio per accontentare tutti. L'alternativa più costosa in difesa è Disasi del Chelsea.

(...) Infine, il centrocampo: si continua a lavorare con il Genoa per uno scambio di prestiti tra Pisilli e Frendrup, con De Rossi che ha dato il suo gradimento all'operazione. La Roma prepara il suo restyling di gennaio.

(Repubblica)