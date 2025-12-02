Roma: tra sogni e limiti

Il problema è macroscopico. E averlo nascosto fino ad adesso, grazie al genio di Gasperini e alla disponibilità del gruppo è solo un merito. Virtù che però si trasforma in un boomerang quando si alza l'asticella. Non può essere un caso se la Roma contro Inter, Milan e Napoli abbia perso e lo abbia fatto senza mai segnare. [...] La disponibilità e la tenacia di Baldanzi può funzionare con la Cremonese e Udinese, Dybala può regalare l'illusione di tornare ai fasti di Palermo a Reggio Emilia ma se poi anche Gasp parla di falso nove come "necessità", si torna al punto di partenza. Serve, dunque, l'uomo gol. Che non è Ferguson e non è neanche Dovbyk. Questo campionato anomalo senza padroni, va sfruttato. [...] Gasperini va aiutato e ascoltato. Se a gennaio chiede Zirkzee, va preso lui. Se chiede Tel, va preso Tel. Sono entrambe due operazioni in prestito e l'esborso ad oggi equivale alla Champions di domani.

(Il Messaggero)