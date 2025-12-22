Roma sprint per Raspadori: l'idea è prenderlo subito. Pronto l'assalto finale

Per tenere calmo Gian Piero Gasperini ci vorrebbe un colpo già ad inizio mercato. E quel colpo da chiudere rapidamente la Roma lo ha individuato in Giacomo Raspadori, che piace al tecnico dai tempi dell'Atalanta. Tra oggi e domani Massara tenterà l'assalto per capire se l'operazione si può chiudere subito. Sono previsti in queste ore contatti con l'entourage e con l'Atletico Madrid. Con la maglia dei Colchoneros, Raspadori non sta trovando lo spazio che desiderava, nonostante l'investimento fatto dagli spagnoli sia stato importante. [...] La Roma ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore già alla fine dello scorso mese, adesso siamo dunque arrivati ad una svolta. Bisogna solamente trovare l'incastro giusto con l'Atletico, che vuole avere la certezza di rientrare nell'investimento fatto. La proposta della Roma è stata un diritto di riscatto a 20 milioni di euro, formula che mette d'accordo entrambe, sebbene gli spagnoli vorrebbero la possibilità che il prestito diventasse un obbligo legato alle presenze. Una volta messi d'accordo su questo, l'operazione può andare in porto. [...] Adesso tocca a Massara.

(gasport)