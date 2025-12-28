Roma, si rivede De Rossi: "All'Olimpico per vincere". Gasp scommette su Dybala

Nemici mai. Si torna sempre dove si è stati bene, anche da rivali. De Rossi riabbraccia l'Olimpico, la Roma e i suoi colori. «Se faremo gol, avrò un po' di con-

tegno. Non farò come quando segnò Cristante a Udine», confessa l'allenatore del Genoa. [...] Non basta cambiare i colori della tuta per archiviare i sentimenti. Ma questo lo sa bene anche Gasperini, che ritrova il Genoa, la sua prima creatura da quando allena in Serie A. [...] Ma non sono gli unici ex della partita. È anche l'eterno ritorno di El Shaarawy, che in maglia rossoblù ha esordito in Serie A. Da ex ha sfidato il Genoa 19 volte, segnando cinque gol: quattro di questi con la Roma. Complice l'assenza per infortunio di Pellegrini, può avere una chance da titolare. Gasperini ci punta. Su di lui come su Dybala, che ha voglia di riscatto. Mentre Soulé non si discute, cresce l'attesa per Dovbyk, pronto a ritrovare il campo. Difficile, in ogni caso, che l'ucraino venga impiegato già dal primo minuto. A centrocampo il «nucleo portante» della squadra: la coppia Koné-Cristante, indivisibile certezza. I dubbi restano in difesa, uno dei reparti che più aveva faticato a Torino. Con Ndicka in coppa d'Africa, non va escluso l'arretramento di Rensch, che affiancherà Mancini e Hermoso. E anche Ziolkowski vuole giocarsi le sue chance. [...]

(la Repubblica)