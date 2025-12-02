Roma: punta e a capo

Una sconfitta non è mai una carezza, ma, qualche volta sveglia come uno schiaffo. Il ko contro il Napoli ripete lo stesso ritornello: a Gasperini serve un centravanti in più. Uno vero, uno di livello. Perché i pochi gol delle punte e della trequarti non possono bastare a reggere un cammino da squadra protagonista, soprattutto se l'obiettivo si chiama Champions. [...] E se il tema è la fiducia nei centravanti, ecco che il mercato spalanca la porta della sua stanza più interessante. La Roma per il ruolo ha un preferito: Joshua Zirkzee. Tornato al gol domenica con il Manchester United dopo otto mesi di buio, il 24enne olandese resta la prima idea di Massara. I contatti sono avviati, le basi del dialogo ci sono, ma, la strada è tutt'altro che lineare. Ostacolo numero uno: le commissioni alte degli agenti. Ostacolo numero due: il muro dello United. La Roma spinge per un diritto di riscatto che diventa obbligo. Ci sarà un mese per limare le distanze e tentare l'incastro perfetto. [...] Dietro Zirkzee ci sono le alternative, i piani B e C che potrebbero diventare A in base alle occasioni: Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest e Fabio Silva del Dortmund. [...]

(corsport)