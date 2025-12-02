Roma: ora non è da titolo, ma se la società asseconda Gasp...

Gasperini è andato oltre ogni aspettativa. Pochi immaginavano che avrebbe riportato la Roma in alto con pochi mesi di lavoro. Gasp si è calato nella parte, è entrato in sintonia con i romanisti, forse perché vive le partite come un tifoso. I risultati immediati hanno alzato le aspettative e per paradosso rischiano di ritorcersi contro lo stesso tecnico. La Roma non ha una rosa da scudetto come Milan, Napoli e Inter. Gasperini colma con il gioco il divario in termini di giocatori. Lo scudetto dei giallorossi sarà il ritorno in Champions League, traguardo assolutamente alla portata. La partita contro il Napoli è stata emblematica della disparità con le altre. La Roma ha perso tutti gli scontri diretti: significa che non è pronta, che il gasperinismo non può arrivare dappertutto e che a gennaio la società dovrebbe battere qualche colpo sul mercato. C'è bisogno di un centravanti, né Dovbyk, né Ferguson hanno colto le occasioni. Oggi la Roma non è da scudetto, ma, potrebbe esserlo domani.

(gasport)