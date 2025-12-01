Roma-Napoli: la moviola dei quotidiani. Dubbi sul contrasto Rrahmani-Koné, Massa insufficiente anche nella gestione dei cartellini

La Roma cade ancora in uno scontro diretto e, dopo le sconfitte contro Inter e Milan, perde 0-1 anche contro il Napoli a causa della rete realizzata da David Neres al minuto 36. Tanti dubbi sul contatto che dà il via all'azione del gol: Amir Rrahmani entra in scivolata e va a contrasto con Manu Koné toccando sia il pallone sia la gamba del centrocampista francese, ma per l'arbitro e il VAR è tutto regolare e la rete viene convalidata. Insufficiente la prestazione del direttore di gara Davide Massa (5.62), il quale commette anche alcuni errori nella gestione dei cartellini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

[...] La Roma protesta sul gol del Napoli per un intervento di Rrahmani su Koné nell'avvio dell'azione. Il giocatore azzurro prima tocca il pallone con la punta del piede e poi, sullo slancio, prende la caviglia del giallorosso: anche il check conferma la decisione dell'arbitro che era ben posizionato. [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita senza errori gravi per Massa, cui sfugge comunque qualcosa. Per tutti, ma è solo un esempio, il pestone (sia pure sulla punta del piede) di Di Lorenzo su Mancini era sicuramente fallo. [...] La coerenza disciplinare è risultata insufficiente. I suoi numeri: 27 falli fischiati e sette cartellini. [...] Rrahmani entra in scivolata su Koné, tocca il pallone e questo lo salva dal fallo, anche se il pallone stesso resta lì e Koné, senza quell'intervento, avrebbe potuto puntare verso la porta. Ma conta tutto quello che avviene prima e allora, prima del contatto, c'è un tocco sul pallone che cambia direzione, giusto non intervenire da parte del VAR. [...]

IL TEMPO - VOTO 5.5

Secondo big match stagionale per Davide Massa, ancora una volta all'Olimpico dopo Roma-Inter. L'arbitro della Sezione di Imperia - alla 289esima partita in Serie A in carriera - all'Olimpico vive una serata senza troppi fischi e riuscendo a mantenere la soglia tecnica coerente per quasi tutto il match. Il primo episodio clou arriva in occasione del gol di Neres, con il contatto tra Rrahmani e Manu Koné all'inizio dell'azione che porta alla rete del Napoli. Il difensore prende prima il pallone, poi travolge il francese. Dal punto di vista disciplinare Massa sceglie una soglia disciplinare altissima sin dai primissimi minuti, non ammonendo né Mancini che interrompe un possibile contropiede di Hojlund trattenendo l’attaccante danese né Lang che entra su in ritardo su Svilar. Giusto non sanzionare la spallata di N'Dicka su Hojlund nei primi secondi: non abbastanza per pensare a un giallo. Corretta anche la decisione di non concedere il rigore per il contatto tra Rrahmani e Pellegrini: troppo poco per arrivare a un penalty. Il primo cartellino giallo della serata dell'Olimpico arriva a inizio secondo tempo, con Cristante che interrompe un possibile un possibile contropiede di McTominay con un fallo sullo scozzese. Pochi secondi più tardi, giusto non ammonire Buongiorno per il fallo su Baldanzi: non interrompe un'azione promettente. Corretta, invece, l'ammonizione per Lobotka, che interrompe un contropiede di Wesley. Sugli sviluppi dell'azione, viene ammonito anche Beukema per proteste: forse esagerato il giallo, considerando anche il metro di Massa fino a quel momento. Giuste invece le ammonizioni per Baldanzi, che entra in ritardo su Rrahmani, e Ndicka su Lucca. Nel finale corretti i gialli a El Shaarawy per proteste e Olivera per il fallo su El Aynaoui.

IL ROMANISTA - VOTO 5

L’episodio chiave di Roma-Napoli è il gol di Neres che nasce da un possibile fallo di Rrahmani su Koné al limite dell’area difesa da Milinkovic-Savic. Il francese è in anticipo su una palla lunga, arriva il kosovaro che, con imprudenza, prende le caviglie e con tutta probabilità anche il pallone. O palla o gamba, si diceva una volta: Rrahmani non ci pensa due volte. Ma non per Massa che è dietro, ma abbastanza vicino. [...] Come al solito, nella confusione generale (in campo, a Lissone, nei salotti tv) vige il vale tutto. Si può fischiare e si può non fischiare, ricordate il semaforo di De Rossi e Marelli? Per me è così, per te è cosà. Amen. La prestazione di Massa comunque pecca di diverse interpretazioni e mancanze (di cartellini da ambo le parti, anche se più da parte azzurra per la verità). Clamoroso e simbolico al 12’ della ripresa il pestone di Di Lorenzo (già meritevole di un’ammonizione nel primo tempo dopo un fallo su Wesley) a Mancini neanche sanzionato col calcio di punizione. [...]