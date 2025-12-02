Roma, la verità in un mese

Un meso e un giorno. Da qui fino al 3 gennaio si svela la Roma. Tre partite su cinque dal coefficiente di difficoltà elevato: Como, la trasferta di Torino contro la Juventus e quella di Bergamo contro l'Atalanta. Gian Piero Gasperini ha bisogno di trovare un modo per fare punti quando l'asticella si alza. Per imboccare la via giusta, ci sono almeno tre nodi da risolvere: la gestione dell'impegno ravvicinato, i gol subiti nella stessa identica maniera e l'attacco. Quello che accadrà a gennaio non è il punto. È quel che accadrà fino a gennaio che preoccupa. Chissà se la crescita atletica di Dybala e Bailey potrà aiutare la squadra a prendere un indirizzo preciso. A prescindere dall'avversario.