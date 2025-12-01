Roma, la sofferenza è big

La Roma, quarto ko in campionato, scivola dietro al Milan e al Napoli. Adesso insegue a -1, accanto all'Inter. Ma tre delle quattro sconfitte sono arrivate proprio contro le tre che sono al vertice della classifica. Sempre con lo stesso risultato: 1-0. Quindi senza riuscire mai a far centro. [...]

Zirkzee rimane il principale obiettivo per la sessione invernale del mercato. Il sì del giocatore già c'è, ma bisogna trovare l'accordo con il club inglese. Anche in fretta. Perché Gian Piero lo vorrebbe all'inizio del prossimo mese, quindi nei primi giorni di gennaio. La conferma di quanto il centravanti sia necessario nel 3-4-2-1 giallorosso dopo l'intervallo della partita contro il Napoli. Fuori Ferguson, dentro Baldanzi per riproporre la formula con il falso nove che ha spesso permesso a Gasperini di risolvere il problema in attacco. L'irlandese, del resto, ha concluso solo due volte, senza mai centrare lo specchio della porta di Milinkovic-Savic. [...]

Ma anche nella ripresa lo stesso film. La Roma non è efficace quando si alza l'asticella. Il Napoli si difende e i giallorossi solo due volte inquadrano lo specchio della porta. Il tiretto centrale di Mancini nel primo tempo, facile facile per il portiere e la grande chance con Baldanzi prima del recupero nel secondo tempo neutralizzata da Milinkovic-Savic. [...]

L'attacco della Roma fatica. Al momento, in attesa di Bologna-Cremonese, è il nono della Serie A (15 reti come la Lazio), il peggiore delle prime sette e inferiore anche a quelli dell'Atalanta e del Sassuolo. Media-gol insufficiente: 1,15 a match, raccolto sconosciuto a Gian Piero che di solito viaggia quasi a 2 per partita. [...] Se non fosse per Soulé - 4 reti -, Ferguson e Dybala sono a quota 1, Baldanzi, Bailey ed El Shaarawy ancora a digiuno. [...]

(corsera)