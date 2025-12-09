Roma, la proprietà in soccorso di Gasp: c'è l'ok per Zirkzee

La proprietà ci ha messo la faccia. E chissà se adesso Gasperini è un po' meno perplesso su quanto accadrà nel prossimo mese. Perché almeno il passo più atteso è stato fatto. Il management della Roma si è esposto, dando garanzie a Gian Piero sul principale investimento da fare sul mercato di gennaio. La novità non è l'obiettivo, ma la volontà di centrarlo. Il giocatore resta Joshua Zirkzee. L'acquisto serve al più presto. La tappa di Cagliari ha confermato l'urgenza. La Roma ha l'undicesimo attacco del campionato e se va sotto, ci resta. In 6 delle 7 sconfitte stagionali è bastato l'unico gol degli avversari per andare ko. Nessun capriccio: il 9 va preso e non si sa nemmeno se sarà sufficiente per risolvere il principale limite della squadra. Il raccolto, compresa la coppa, spaventa. Bocciati Dovbyk e Ferguson e chi gioca sotto punta. [...] Sono stati avvicinati i manager di due giocatori di coprire anche la mancanza della seconda punta: Tel del Tottenham e Raspadori dell'Atletico. Sono profili giusti e c'è l'ok di Gasperini, ma, la trattativa con i club è in stand by. Massara deve prima prendere il 9. È però spiazzato dalle informazioni raccolte a Manchester: lo United perderà a gennaio Mbeumo e Diallo per la Coppa D'Africa e non potrà cedere Zirkzee prima dell'ultima settimana di gennaio. C'è intanto da lavorare sulla formula: prestito con obbligo a 35 milioni. Gasperini si augura che arrivi pure il difensore centrale per sostituire Ndicka.

(corsera)