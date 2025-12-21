Juventus-Roma: la moviola dei quotidiani. Promosso Sozza, niente rigore sul contatto Bremer-Pellegrini

Continua l'incubo scontri diretti per la Roma, che cade anche in casa della Juventus e perde 2-1 a causa delle reti di Conceicao e Openda. Prestazione positiva dell'arbitro Simone Sozza (6.3), che viene promosso da tutti i quotidiani: il direttore di gara vede bene sul leggero contatto in area tra Bremer e Pellegrini e non assegna il rigore. Regolare anche il gol dei giallorossi, dato che Wesley non commette alcun fallo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 7

Pellegrini cade in area dopo un contatto con Bremer, Sozza lascia proseguire: decisione corretta, non è un pestone vero e proprio (strisciata la parte esterna del piede sinistro del giallorosso), troppo poco per giustificare un rigore. [...]

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Si tiene in linea di galleggiamento Sozza, alcune sbavature (soprattutto dal punto di vista tecnico) non condizionano la partita. Una cosa, però, è tenere la soglia alta, un’altra è non fischiare a prescindere, cosa sempre sbagliata. [...] Uscita di Svilar, con coraggio e perfetto tempismo, sui piedi di Openda, probabilmente sfiora anche con la mano sinistra il pallone, Openda allarga la gamba destra cercando il contatto. Non c’è rigore. [...] Ancora, intervento di Bremer fra i pallone e il piede sinistro di Pellegrini, pizzicato sulla punta, per giurisprudenza questi contatti non vengono mai puniti non essendo uno step on foot chiaro. Regolare la rete di Baldanzi, l’azione nasce da un recupero del pallone di Wesley su Zhegrova, c’è netto il tocco del pallone, poi inevitabile un contatto sul collo del piede destro del bianconero. [...]

IL MESSAGGERO - VOTO 6.5

Partita che nonostante l'intensità e le due squadre votate al pressing, scivola via senza grandi problemi. Attento, sempre vicino all'azione e puntuale nelle sanzioni. Esame superato.

TUTTOSPORT - VOTO 6

Altro big match in questa stagione per Simone Sozza, che dopo aver ben diretto i derby di Roma e Milano, allo Stadium porta a casa anche Juventus-Roma senza particolari problemi. [...] L'unica imprecisione della prima frazione è un fallo non ravvisato di Cristante su Thuram nei pressi dell'area romanista. [...] Non è rigore sul contatto in area tra Gleison Bremer e Lorenzo Pellegrini, che non è falloso. Regolare il recupero del pallone da parte di Wesley su Edon Zhegrova in occasione del 2-1: non c'è alcun intervento regolare sulla gamba dell'avversario. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6

Sozza se la cava all’Allianz Stadium ed è già una notizia che uno Juventus-Roma non abbia episodi contestati. [...] Sempre molto vicino all’azione, tiene il campo senza spezzettare troppo il gioco, ma non arbitra proprio all’inglese. [...] Al 31' Pellegrini viene a contatto con Bremer: c’è il dubbio pestone per l’impatto tra i due piedi, ma l’interpretazione regna sovrana e perciò nell’occasione è fortunata la Juve e non la Roma. [...]