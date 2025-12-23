Roma, intesa con Zirkzee ma il Manchester United vuole 50 milioni di euro

A metà dicembre il mercato smette di essere un esercizio teorico e comincia a prendere forma. A Trigoria il tempo delle valutazioni è finito. L'attacco è il punto da cui ripartire e la volontà di Gasperini è ormai esplicita: servono profili diversi, complementari, capaci di cambiare il volto della Roma. I nomi in cima alla lista dei desideri sono due e non cambiano: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Tutto il resto ruota attorno a loro. Su Zirk-zee, ieri, è stata una giornata di contatti fitti con il Manchester United. La trattativa è avviata, ma il nodo resta sempre lo stesso: la valutazione. I Red Devils continuano a chiedere 50 milioni complessivi, una cifra che la Roma non intende riconoscere, almeno non in forma diretta. (...) Zirkzee vuole andare via da Manchester, vuole giocare con continuità e sente che il tempo per rilanciarsi in vista del Mondiale non è infinito. L'accordo con la Roma è totale, così come il gradimento per Gasperini e per un progetto tecnico in cui gli è stata garantita centralità. Nelle telefonate delle ultime l'olandese avrebbe messo solo una condizione: giocare, sempre. Da Trigoria la risposta è stata affermativa. (...) Parallelamente avanza Raspadori. Gli ostacoli sono minimi: è fuori dai piani dell'Atletico Madrid e il giocatore, dopo aver provato a restare e giocarsi le sue chance, ha maturato la decisione di cambiare aria. (...)

(La Repubblica)