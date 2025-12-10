Roma in riserva

In riserva, con la spia rossa ben accesa. Che poi sembra anche strano, considerando che di solito di questi tempi le squadre di Gian Piero Gasperini prendono il volo. E invece la Roma di oggi sembra un gruppo un po' sgonfio, con meno energia degli altri. Una squadra in riserva, appunto, soprattutto nei suoi interpreti principali, quelli che tirano la carretta oramai da inizio stagione. (...) Parliamo di quelli che finora hanno giocato più di tutti e che sono stati anche l'architrave di una squadra che fino a dieci giorni fa era riuscita ad arrampicarsi addirittura in vetta alla classifica. Poi è arrivata la sconfitta casalinga con il Napoli e lo scivolone di Cagliari, probabilmente la peggior prestazione dei giallorossi da inizio stagione. Due sfide in cui li Roma tirato in porta la miseria di 4 volte, anche se poi conclusione vera è stata solo una, quella di Baldanzi nel finale della sfida con il Napoli. Finora Gasperini ha puntato su un blocco di giocatori unico, quello che lo ha portato in vetta alla classifica, appunto. (...) Che poi è composto dai vari Mancini, Cristante, Koné, Ndicka, Soulé, Celtk, El Ayanoui, Wesley e Hermoso. Ed è evidente come molti di questi stiano vivendo quantomeno un momento di appannamento fisico e atletico, se non anche un pizzico di stanchezza mentale. Del resto, quando giochi sempre o sai di doverlo fare sempre, anche il livello dell'attenzione e della concentrazione può calare. (...) Sta di fatto che alcuni giocatori a Cagliari sono sembrati in fortissima difficoltà e per qualcuno il campanello d'allarme era suonato anche prima. Ndicka, ad esempio, sono già 2-3 partite che sembra avere le ruote sgonfie, esattamente come Koné e Cristante. Tre che insieme a Mancini rappresentano (e hanno rappresentato) l'asse centrale della squadra, tra difesa e centrocampo. (...)

(gasport)