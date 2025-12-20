Roma, il regalo di Natale è lo stadio: progetto entro martedì in comune

L'attesa è finita. La mail con il progetto definitivo del futuro stadio della Roma a Pietralata è attesa in Campidoglio all'inizio della prossima settimana, al più

tardi per martedì, il 23 dicembre. [...] La società di Dan e Ryan Friedkin è pronta a consegnare in Campidoglio i faldoni del progetto definitivo. Un passaggio che apre la strada alla conferenza dei servizi decisoria, attesa nei primi mesi del 2026, con l'obiettivo di arrivare alla stipula della convenzione urbanistica dopo l'estate e all'avvio della gara entro fine anno. [...] Lo stadio da circa 62 mila posti progettato dallo studio di architettura Populous, inserito in un grande parco urbano e servito da metro, ferrovia e tram, entra così nella fase decisiva del suo iter.

(la Repubblica)