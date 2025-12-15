Roma: il piano per Zirkzee

Frederic Massara è andato a Londra con un'idea in testa e una strategia precisa: prima il giocatore poi il club. Perché Joshua Zirkzee non è solo un nome sul taccuino, ma il perno attorno a cui far ruotare una trattativa complicata. Oltre a bussare al Manchester United, il direttore sportivo della Roma ha scelto di entrare nel salotto dell'entourage, cercando il sì dell'olandese. L'obiettivo è quello di convincere il giocatore a spingere per ammorbidire le pretese dei Red Devils. Il prezzo parla chiaro: 30-35 milioni di euro, tutti e subito. Eppure Massara è tornato a Roma con la sensazione di aver mosso qualcosa, di aver guadagnato terreno. [...] Gasperini lo pretende. Spinge sul suo direttore sportivo per avere un rinforzo offensivo già nei primi giorni di gennaio. In una Serie A così incerta, inserire un nuovo attaccante può fare la differenza. [...] Le parti si riaggiorneranno a breve. L'intenzione di Massara è chiara: niente estenuanti telenovele come in state. O si chiude in fretta o si cambia strada.

(corsport)