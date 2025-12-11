Roma, il lusso Dybala. In estate sarà addio

"Non siamo mai stati molto prolifici, probabilmente è una difficoltà strutturale". Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa suonano come un messaggio chiaro alla società a 22 giorni dall'inizio del mercato. Il tecnico ha rincarato la dose: "Come centravanti quello che ha fatto meglio è Baldanzi", sottolineando come il più efficace sia stato un giocatore quasi ceduto in estate.

In attesa di rinforzi, con la trattativa per Zirkzee che procede, nel mirino non può che finire Paulo Dybala. Con soli cinque gol in tutto il 2025, la sua stagione è la meno prolifica da quando è in Italia. Numeri che pesano, soprattutto se rapportati all'ingaggio da top player.

Stasera contro il Celtic l'argentino tornerà titolare. "Ora sta bene e può giocare 90 minuti", ha assicurato Gasp. Ma il suo futuro a Roma è sempre più in bilico. Il contratto è in scadenza tra sei mesi e, nonostante la volontà del giocatore di restare, da Trigoria non arrivano segnali di apertura per il rinnovo. La strada sembra segnata verso l'addio in estate, a meno che la Joya non riesca a invertire la rotta in tre modi: limitare gli infortuni, tornare a segnare con continuità e, soprattutto, accettare una drastica riduzione dell'ingaggio. (...) Intanto, a Glasgow la Roma cerca certezze dopo due sconfitte consecutive. Serve una reazione da parte di tutta la squadra, a cominciare da Dybala.

(corsera)