ROMA-GENOA: le probabili formazioni dei quotidiani. Rensch in vantaggio su Hermoso, El Shaarawy e Soulé alle spalle di Dybala

Torna in campo la Roma dopo le festività natalizie e lo fa oggi alle ore 20:45 contro il Genoa di De Rossi allo Stadio Olimpico in occasione della diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 30 punti (-2 dalla Juventus quarta), mentre i rossoblù si trovano in diciassettesima posizione a quota 14 (+2 sulla zona retrocessione).

Gasperini non ha molta scelta tra infortuni e calciatori in Coppa d'Africa e davanti a Svilar è pronto a schierare il trio composto da Mancini, Ziolkowski e Rensch (in vantaggio su Hermoso), mentre sulle fasce confermati Celik a destra e Wesley a sinistra. A centrocampo la solita coppia Cristante-Koné, in attacco Dybala agirà da falso nove e alle sue spalle ci saranno Soulé ed El Shaarawy (al posto di Baldanzi assente per febbre).

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.

