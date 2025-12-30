Roma-Genoa: la moviola dei quotidiani. Dubbi sul contatto Svilar-Ostigard, giusto annullare il gol di Koné per un fallo su Sommariva

La Roma vince 3-1 contro il Genoa di De Rossi grazie alle reti realizzate da Soulé, Koné e Ferguson nel primo tempo e si riprende il quarto posto in classifica (+1 sulla Juventus quinta). Prestazione vicinissima alla sufficienza dell'arbitro Marco Di Bello (media voto 5.9), il quale annulla giustamente il secondo gol realizzato da Koné per un fallo su Sommariva. Più dubbi, invece, sul contatto in area tra Svilar e Ostigard, ma per il direttore di gara e il VAR si tratta di un semplice contrasto di gioco.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

[...] Annullato giustamente il 4-0 di Koné: Sommariva aveva già le mani sulla palla quando il centrocampista gliela sfila. Peraltro Koné pesta anche la mano del portiere

genoano. Possibile rigore Genoa: Ostigard incorna di testa anticipando l'uscita di Svilar che tocca la palla e poi lo colpisce involontariamente al volto. Normale scontro di gioco o gesto punibile? Più il primo che il secondo. Ma il Var poteva richiamare Di Bello per una verifica.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

[...] Svilar esce fuori tempo, colpisce con la mano destra la faccia di Ostigard senza mai prendere il pallone, poi gli frana addosso: Di Bello non vede, cieco resta anche il VAR (e questo è più grave), ci stava il calcio di rigore. [...] Sulla punizione di Martin, dalla quale parte l'azione del gol del Genoa, a centro area c'è Marcandalli che sembra leggermente oltre tutti i difendenti giallorossi. Arbitro, assistente e VAR non lo considerano attivo, anche se lui salta per cercare di colpire il pallone. Sommariva ha entrambe le mani sul pallone quando arriva Koné che glielo toglie, corretto annullare. [...]

IL MESSAGGERO - VOTO 6

In una gara finita dopo 20 minuti, difficile fare male. [...] Annulla un gol a Koné e vede bene.

IL TEMPO - VOTO 6

Tutto facile per Marco Di Bello all'Olimpico: il pugliese, che esce bene da una partita a senso unico fin dall'inizio, chiude il suo 2025 in continuità con le buone prestazioni della prima parte di stagione, che potrebbero renderlo un elemento utile per Rocchi anche in occasione di partite più difficili. In questo campionato, il classe '81 ha alzato decisamente il suo livello rispetto alle ultime stagioni, tornando ai suoi vecchi standard. Dal punto di vista tecnico, l'arbitro pugliese all'Olimpico fischia poco anche nei duelli fisici, favorendo una partita senza troppe interruzioni, agevolato anche dal risultato. Di Bello mantiene una soglia tecnica e disciplinare alta, come dimostra la mancata ammonizione per Dybala per il fallo su Frendrup a metà primo tempo.

L'unico episodio discusso della partita arriva alla fine del primo tempo, quando il Genoa chiede un rigore per il contatto tra Svilar e Ostigard, con Di Bello che valuta la parata in anticipo rispetto al contatto. In realtà, i due eventi sono quasi contemporanei, come si vede dal replay. Pochi dubbi sul gol che apre la partita dell'Olimpico: Soulé è in posizione nettamente regolare sul lancio di Ziolkowski,

con l'argentino tenuto in gioco da Martin. Valida anche la rete di Ferguson per il momentaneo 3-0, nonostante le proteste (non troppo convinte di Sommariva). Davvero troppo leggero il contatto tra Cristante e Malinovskyi, da cui nasce la rete.

Evidente il fallo di Koné su Sommariva in occasione del momentaneo gol del

4-0: il portiere blocca il pallone poco prima del contatto falloso. Di Bello è posizionato bene e non ha dubbi. Netto l'unico giallo del match, a inizio secondo tempo per Frendrup, per una trattenuta su Dybala. Regolare il gol di Ekhator nel finale: la posizione di Marcandalli non è influente.

IL ROMANISTA - VOTO 6

[...] Al 38’ l’unico momento in cui ci si accorge di Di Bello è quando nega la gioia del secondo gol a Koné, reo di aver rubato palla dalle mani di Sommariva: carica sul portiere. [...] Al 46’ intervento aereo di Svilar ancora su Ostigard in uscita, l’arbitro Di Bello concede calcio d’angolo perché la palla sbatte sulla testa del portiere giallorosso. Prima Ostigard gli va incontro con la testa, Svilar mette la mano e lo colpisce (De Rossi protesta). Anche il Var controlla un possibile rigore ma lo legge come un normale scontro di gioco. Che infatti non esiste. [...]