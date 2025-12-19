Roma, Gasp sfida la Juve e aspetta rinforzi: Raspadori a un passo

La Roma sfida la Juventus per dire a tutti la verità. Non solo sulla classifica, ma sulle ambizioni. La partita di domani sera (ore 20.45), diventata un classico natalizio, vale molto più dei tre punti: vincere significherebbe spingere i bianconeri a 7 punti di distanza, fuori dalla lotta Champions e rompere il tabù stagionale degli scontri diretti. Ma soprattutto vincere all'Allianz Stadium cinque anni dopo l'ultima volta vorrebbe dire accreditarsi, una volta per tutte, per un campionato di vertice. [...]

Il nome in cima alla lista resta Joshua Zirkzee. I dialoghi con il Manchester United sono avviati: la valutazione complessiva che arriva dall'Inghilterra è di circa 50 milioni, mentre a Trigoria si lavora su una formula più sostenibile, per un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30. [...]

Raspadori è sempre più vicino a vestire giallorosso: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Un'accelerata delle ultime ore che potrebbe regalare a Gasperini l'attaccante dell'Atletico Madrid già nei primi giorni di gennaio. Più defilata la pista che porta a Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina. [...]

Baldanzi è uno dei nomi destinati a muoversi: il Verona resta una soluzione concreta per un prestito che gli permetta di trovare continuità. E poi c'è il dossier più delicato: Artem Dovbyk. A Trigoria l'obiettivo è piazzarlo a titolo definitivo, attraverso l'intermediario che lo ha portato in Italia due estati fa. [...]

(La Repubblica)