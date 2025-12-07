Roma-FIFA, il pressing. El Aynaoui e Ndicka agitano Gasp: li vuole per la sfida al Como

[...] Evan N’Dicka e Neil El Aynaoui, due punti di riferimento della squadra ma anche delle nazionali di Costa d’Avorio e Marocco, saranno disponibili per la prossima partita di campionato contro il Como oppure già oggi, a Cagliari, dovranno salutare la Serie A con la prospettiva concreta (viste le ambizioni in Coppa d’Africa delle due selezioni) di saltare le prossime 6 o 7 giornate?

È una corsa contro il tempo, è una complessa partita diplomatica, è una sfida al potere costituito. [...] La Roma non può chiaramente risolvere da sola il problema, però nei giorni scorsi ha chiesto alla Fifa di poter quanto meno ritardare di 24-36 ore la partenza dei due calciatori interessati. Il motivo è piuttosto semplice: la data di rilascio degli atleti è fissata al 15 dicembre, giorno di Roma-Como. Sarebbe bastato prevedere una fattispecie: per chi scende in campo nel “monday night”, in Italia come in altri Paesi d’Europa, la scadenza slitta al 16. Ma non è stato fatto. [...]

La Roma già nell’ultima finestra internazionale aveva avuto colloqui complicati con la nazionale della Costa d’Avorio, che voleva N’Dicka per le ultime amichevoli di preparazione al torneo. Il difensore, però, aveva un problema alla caviglia e alla fine è rimasto a Trigoria per guarire e fare prevenzione. Così ora la federazione ivoriana sembra essersi irrigidita, vista anche la centralità di Evan nel progetto del ct Emerse Faé. Anche con il Marocco sono in corso dialoghi. Ma le due situazioni non si risolveranno tanto facilmente senza l’intervento della Fifa. [...] Sono ora decisive e forse già nelle prossime 48 ore Zurigo dirimerà in un senso o nell’altro la controversia. [...]

