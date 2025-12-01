Roma Femminile, salvo lo stadio: ok al restyling del Tre Fontane

Lo stadio Tre Fontane dell'Eur, casa della Roma femminile, cresce e si allinea alle norme della Figc e dell'Uefa. Durante l'ultima giunta il Campidoglio ha approvato e finanziato il progetto di fattibilità tecnico-economica da 320mila euro per dotare lo stadio di una copertura parziale sulla tribuna ovest e di due nuove piccole aree: quella destinata alla tribuna autorità e quella dedicata alla stampa.

Le nuove opere, dalla copertura alla dotazione di nuove zone per le telecamere, erano infatti considerate una condizione necessaria per far continuare a far giocare la Roma femminile. [...] Allo stato attuale, infatti, l'impianto sportivo non risulta pienamente conforme ai requisiti infrastrutturali necessari per il rilascio della licenza Figc e di quella Uefa. [...]

I lavori saranno brevi. L'intervento più consistente sarà la copertura della tribuna con una struttura metallica di circa 32 metri di lunghezza. E con un po' di fortuna per il prossimo campionato la squadra avrà il suo nuovo stadio già riqualificato. Ma in prospettiva il Tre Fontane, ha ricordato Ugo Pambianchi, presidente dell'associazione temporanea di imprese che lo gestisce, potrà essere pensato anche per la «prospettiva dell'omologa per la Lega Pro», ovvero il campionato di serie C di calcio maschile.

(La Repubblica)