Roma fantasia: Soulé-Pellegrini, Gasp ora sceglie l'attacco leggero

Subito dopo la prima sconfitta stagionale in campionato, quella casalinga contro il Torino arrivata lo scorso 14 settembre, ci ha pensato proprio lui - Matias Soulé - a risolvere le cose. Con quel bell'assist per Lorenzo Pellegrini che ha regalato alla Roma la vittoria nel derby con la Lazio. Ecco, quella nata quel giorno lì sembrava quasi una coppia improvvisata, per qualcuno destinata ad essere sporadica, quasi una necessità senza futuro. Ed invece Soulé e Pellegrini si sono presi man mano la Roma ed ora sono a tutti gli effetti i giocatori offensivi di maggior efficacia a disposizione di Gasperini. Che anche stavolta, in quel di Cagliari, si affiderà soprattutto a loro due per vincere e cancellare la sconfitta con il Napoli, la quarta di questo campionato. Con loro Gasp riproporrà la formula fantasia, inserendo anche il trottolino Baldanzi. [...]

Soulé, tra l'altro, proprio a Cagliari ha segnato la sua unica doppietta della carriera, il 29 ottobre del 2023, quando do era a Frosinone. Di più, Matias oggi va anche a caccia del suo decimo gol in Serie A con la Roma, con cui puntare ad un dolce record: in giallorosso, infatti, solo due giocatori stranieri hanno segnato più di Soulé in

Serie A prima di raggiungere i 23 anni (cosa che all'argentino succederà il 15 aprile): Erik Lamela (19) e Cengiz Under (13). Segnando, poi, Soulé (che finora è anche il giocatore che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo, 15) eguaglierebbe il proprio score in A della scorsa stagione (5 gol), ma con 13 gare in meno (14 contro 27).

Ovviamente, nella formula fantasia Soulé è il diamante, ma intorno a lui sta brillando da un po' anche un certo Lorenzo Pellegrini. [...] Con piacevole sorpresa anche di chi pensava che Lorenzo avesse staccato la spina e pensasse solo a trovarsi un'altra squadra, considerando il contratto in scadenza a giugno prossima. Cosa succederà è ancora presto per dirlo, possibile anche che la Roma un rinnovo - a cifre assai inferiori rispetto a quelle attuali - lo proponga a Pellegrini. E che lui ci pensi su non è assolutamente in discussione…

(gasport)