Roma, esame fallito contro la Juventus: le big restano un tabù

Big problem. Le grandi fanno da guastafeste. Niente party giallorosso a Torino: sul prato dell'Allianz Stadium la Roma non si diverte, sbatte contro la Juventus - 2-1, con Baldanzi che risponde tardi a Conceicao e Openda - e il solito malanno di stagione, provocato dagli scontri diretti con la concorrenza. Quella delle big: dall'Inter al Milan fino al Napoli e alla Juve (29 punti), che ora respira sul collo della Roma (quarta con 30).

All'esame la squadra di Gasperini viene sempre bocciata. Copia e incolla moltiplicato per quattro. Se tre indizi fanno una prova, quattro sono una condanna. Perché le sconfitte hanno quasi sempre lo stesso marchio: l'attacco leggero che non funziona come dovrebbe. Lampeggia intermittente, ma non punge mai. Dybala falso centravanti non è a suo agio. Come pure Soulé, depotenziato quando parte titolare insieme al connazionale. Quasi non parlassero la stessa lingua. [...]

Gasperini s'aspetta due regali: Raspadori ma soprattutto Zirkzee, un attaccante più funzionale alle caratteristiche del suo gioco. [...] Le trattative d'agosto hanno deluso l'allenatore, rimasto con l'acquolina in bocca fino a inizio stagione. Ora Gasperini pretende concretezza. [...]

(La Repubblica)