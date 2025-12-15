Roma e Como, tutto è pronto per litigarsi Zirkzee

Si scrive Roma-Como, si legge caccia alla punta. Le protagoniste del monday night vogliono rinforzarsi con l'arrivo di un centravanti. Scelta obbligata, visto che i lombardi dovranno fare a meno di Morata fino a marzo, mentre, in campionato il trio Ferguson-Dovbyk-Dybala ha segnato appena 4 reti. Troppo poco per cullare sogni di gloria. E così Gasperini ha chiesto a gran voce rinforzi, col ds Massara in pressing su Zirkzee. Anche se l'olandese del Manchester United non è il goleador d'area che manca a Gasp. Per caratteristiche sarebbe più congeniale a dialogare con i vari Nico Paz, Diao, Addai e Jesus Rodriguez sul Lago. Hai visto mai che Fabregas ci pensi...

(Il Giornale)