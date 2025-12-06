Roma, Dybala pronto per Cagliari. Torna Angelino

La vera novità di Trigoria ha il nome e il volto di Angelino. Lo spagnolo e tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre due mesi di assenza e, anche se difficilmente verrà convocato per Cagliari, la sola possibilità di vederlo di nuovo in campo a Trigoria ha il sapore di un recupero strategico per l'inverno romanista. [...] Intanto la Roma si prepara alla trasferta in Sardegna con un carico di buone notizie: Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, entrambi reduci dall'influenza, sono tornati regolarmente a lavorare in gruppo e si avviano verso il ballottaggio per una maglia da titolare nell'attacco romanista.[...] Rientra nel flusso positivo anche Artem Dovbyk, che prosegue il suo percorso di recupero e aumenta gradualmente i carichi: non sarà pronto per Cagliari, ma il suo ritorno si avvicina e l'idea è riaverlo contro la Juventus. Da monitorare invece Lorenzo Pellegrini, che si è allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio.

(la Repubblica)