"Roma, dammi di più"

Non fatevi ingannare. Il pensiero, mascherato da qualche sorriso in più per l'occasione, è sempre lo stesso. E lo è anche nel giorno in cui Gasperini si apre e incensa lo spogliatoio delineandolo «straordinario» e composto da higlander. Perché la Roma che almeno per qualche ora (aspettando di conoscere i risultati del Napoli e del Milan) può affiancare l'Inter in vetta alla classifica vincendo nel primo pomeriggio a Cagliari, ha bisogno di qualcosa in più. [...]

Basta poco per rendersi conto che il convitato di pietra, è sempre lo stesso: l'attacco. L'uomo dei record, capace di viaggiare ad una media di 78 reti a stagione con picchi di 90 e 98 centri nel 2019-20 e 2020-21 nell'esperienza atalantina, s'è trasformato - suo malgrado - nel profeta del corto muso. Ed è consapevole che con una media di 1,15 gol a partita, non si va lontano. O meglio: si rischia, alla prima flessione, di venire riagganciato da chi sta dietro e viaggia in un mare pieno di problemi. [...]

Ed è possibile che oggi, con il giovanissimo Arena tra i convocati dove però non figura il nome di Wesley, ci si affidi ancora una volta a Baldanzi. Che centravanti non è (e nemmeno falso nove). Ma per quello, anche se Gasp per una volta sorvola, bisogna attendere gennaio. Senza se e senza ma.

(Il Messaggero)