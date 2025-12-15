Roma-Como, scontro per l'Europa: Gasp punge Dybala e conta su Ndicka

Un primato particolare, eppure significativo: con una vittoria stasera la Roma sarebbe aritmeticamente la squadra migliore del 2025, con più punti conquistati a cavallo delle due stagioni, anche rispetto a Inter e Napoli. Non è un trofeo, ma, qualcosa spiega. Ad esempio che Gasperini è salito su una macchina che già andava bene con Ranieri ed è riuscito anche ad accelerare. Ora però in campionato è reduce da due stop. L'obiettivo ripartenza si scontra col Como, che all'Olimpico vuole dimenticare la disfatta contro l'Inter. [...] In difesa Gasp può contare su Ndicka, che solo domani partirà per la Coppa d'Africa. Dybala rischia la quarta panchina di fila.

(corsera)