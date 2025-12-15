ROMA-COMO: le probabili formazioni dei quotidiani. Rensch in vantaggio per sostituire Celik. Davanti ballottaggio Dybala-Ferguson

Questa sera la Roma può sfruttare i passi falsi di Napoli e Milan e riavvicinarsi alla vetta della Serie A, attualmente occupata dall'Inter. I giallorossi alle 20:45 ospiteranno il Como allo Stadio Olimpico, per una sfida che sa di Champions League. La formazione di Gian Piero Gasperini deve tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive, anche per lasciarsi dietro la Juventus, ora a -1 dopo aver battuto il Bologna fuori casa.

Arrivato l'ok dalla Costa d'Avorio, davanti a Svilar, ci sarà anche Evan Ndicka, accompagnato da Mancini ed Hermoso. In mediana, dopo il turno di riposo, torneranno Koné e Cristante, mentre sulle fasce Gasperini si gode il ritorno di Wesley. Per sostituire lo squalificato Celik, invece, si va la conferma di Rensch, autore di una grande partita a Glasgow. In attacco, confermata la coppia Soulé-Pellegrini. Davanti ai due fantasisti, regge il ballottaggio tra Paulo Dybala ed Evan Ferguson. Per ora, è l'irlandese ad essere in vantaggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Pellegrini; Soulé, Ferguson.