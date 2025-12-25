Roma, chi parte e chi resta: ecco le scelte di mercato su Ferguson, Bailey e Tsimikas

Non solo rinforzi, ma a gennaio la Roma opererà anche per sfoltire, chiarire e decidere. Dopo la sfida con la Juventus, Gasperini ha messo ai margini Evan Ferguson e ora il giocatore riflette. Il prestito difficilmente andrà avanti, a meno di una svolta immediata nelle prossime settimane e il Brighton valuta se riportarlo a casa, mentre in Turchia si parla di un interesse del Fenerbahce. In caso la Roma prima dovrà trovare un sostituto. La situazione è diversa per Bailey, che Massara non vorrebbe sacrificare: il ds spera di vederlo finalmente al meglio della condizione. Invece, resta in bilico Tsimikas.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE