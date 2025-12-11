Roma, Bologna e Viola: l'Europa come spinta

GASPORT (A. VOCALELLI) - Si sono ritrovati faccia a faccia, in diretta televisiva e alla vigilia delle loro delicatissime sfide di Europa League. Poi Gasperini e Italiano (...) hanno messo da parte i convenevoli e sono andati al nocciolo della questione. «Dai, cerchiamo di migliorare entrambi il ranking europeo dell'Italia». Una missione tutt'altro che disinteressata, perché Roma e Bologna sono lì, attualmente al quarto e quinto posto in campionato, e far bene gioverebbe al loro attuale cammino internazionale ma potrebbe anche allargare la partecipazione delle nostre rappresentanti alla prossima Champions. (...)

Certo è che, tornando all'Europa League, Roma e Bologna hanno tanti punti in comune. Due allenatori che hanno saputo finora coniugare bel gioco e risultati, in un'altalena in cui però - tra tanti colpi di reni - ci sono state anche improvvise delusioni (...). Alla Roma è capitato nelle ultime due giornate, soprattutto a Cagliari, dove ha lasciato i tre punti (...). Niente di allarmante (...) sia per Gasperini che per Italiano, ma anche la necessità di scacciare in fretta certe ansie. Con un problema però completamente opposto da risolvere: in attacco in casa giallorossa, in difesa in quella rossoblù.

Gasperini, infatti, ha dimostrato con i fatti (...) e confermato ieri a parole che lì davanti c'è una complicazione grossa come una casa. (...) Le sue parole su Ferguson non potevano essere più chiare, così come la necessità di far passare in fretta questo dicembre per sperare di ricevere una strenna almeno per la Befana: un attaccante che serve assolutamente ed era, non a caso, la sua prima richiesta estiva. E chissà che proprio con questo filo rosso ideale che oggi lega Roma e Bologna non venga confezionato il regalo tanto atteso, e cioè Zirkzee. (...)