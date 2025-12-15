Roma, arriva il Como. Gasp punge Dybala: "Da lui voglio di più"

Dai sogni alla realtà. La parola scudetto è scomparsa dai radar di Trigoria. Gian Piero Gasperini resetta le ambizioni. Se meno di un mese fa era "lecito sognare", l'obiettivo torna quello stabilito ancor prima di cominciare. [...] Oggi il tecnico affronta una sfida importante contro il Como e lo farà con l'incognita delle partenze verso la Coppa d'Africa: Ndicka ci sarà, si aspetta oggi una risposta per El Aynaoui. Anche se Napoli e Milan hanno rallentato, la Roma vuole pensare prima a consolidare il quarto posto valido per l'accesso in Champions League. Cesc Fabregas è quasi l'alter ego di Gasperini, considerando anche la grande stabilità del reparto difensivo: Roma e Como hanno la prima e la seconda miglior difesa del campionato. Ma quello che il tecnico giallorosso cerca sono i gol. Glasgow non deve essere l'eccezione, ma, la regola. Allora è necessario il contributo di tutti, anche di Dybala, le cui condizioni saranno valutate: "Deve stare bene fisicamente. Il calcio di oggi non ti permette una condizione precaria. Per Dybala voglio di più". [...] Anche la questione centravanti resta vitale. In attesa di Dovbyk, la prestazione europea di Ferguson ha convinto il tecnico giallorosso. [...]

(La Repubblica)