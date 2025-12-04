Roma all'ultima curva

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Cagliari, Como, Juventus e Genoa. Con in mezzo la parentesi europea con il Celtic. Sono quattro in 22 giorni gli appuntamenti di campionato residui nel 2025 per la Roma, chiamata a riscattarsi dal ko con il Napoli e a concludere nel migliore dei modi un anno solare che la vede prima nella classifica della Serie A sui dodici mesi. La terza sconfitta per 1-0 in un big match ha infastidito e neanche poco Gasperini, che si aspetta una reazione dalla sua squadra, capace di portare sempre a casa i tre punti dopo ogni ko, tranne in occasione del doppio inciampo consecutivo con Inter e Viktoria Plzen. In una settimana diversa dal solito, con i giallorossi che possono alle-narsi in maniera più appro-fondita senza impegni infrasettimanali, il tecnico lavora sulle lacune dimostrate in questa prima fase di stagione, cercando di proseguire la cavalcata straordinaria iniziata con Ranieri. Al momento La Roma ha uno score di 24 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte nel 2025, con 47 gol fatti e 18 subiti per un bottino di 76 punti (2,3 di media) di cui 49 totalizzati con Ranieri. Secondo, a 7 lunghezze, è il Napoli campione d'Italia, con Inter, Milan e Juventus fermi rispettivamente a 68, 64 e 61 punti. Numeri incredibili pensando a dov'era un anno fa prima dell'arrivo del tecnico testaccino, ora passato dal campo alla scrivania, con il testimone lasciato a Gasp. Capace di imporre le sue idee da subito e di arrivare ad appena un punto dalla vetta dopo le prime 13 giornate. Questa classifica è un risultato soltanto parziale e ovviamente non regala alcun trofeo. Ma di certo testimonia l'ottimo lavoro dei due allenatori e una rosa, che, seppur profondamente migliorabile, ha comunque qualità. Il primo appuntamento in agenda è ora quello in casa del Cagliari, eliminato ieri ai rigori dal Napoli in Coppa Italia. In seguito la Roma volerà in Scozia per l'ultima fatica di Europa League del 2025: ad aspettarla c'è il Celtic, che ha scelto Wilfried Nancy come nuovo allenatore. Si torna quindi a giocare allo Stadio Olimpico nel posticipo del lunedì contro il Como, dove Gasperini spera di avere a disposizione N'Dicka ed El Aynaoui prima della Coppa d'Africa (la diplomazia con le federazioni è in corso). Gli ultimi impegni dell'anno sono infine contro la Juventus a Torino e con il Genoa di De Rossi nella Capitale. Cristante e compagni hanno tutte le carte in regola per mantenere il primato del 2025, cercando di arrivare nel migliore dei modi all'apertura del calciomercato invernale, dove l'obiettivo principale per rinforzare la rosa è Zirkzee, con gli sforzi concentrati pure nel ruolo di esterno. Due pedine che possono dare la giusta carica al gruppo per cercare di ripetere anche il prossimo anno gli stessi risultati.