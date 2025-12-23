Rivoluzione sulle punte

C'è un momento nel quale la rivoluzione si materializza, senza nemmeno accorgersene. All'improvviso, come un'onda anomala che spazza via tutto quello che trova. Ecco, forse il paragone è un po' ardito, ma allacciatevi le cinture o perlomeno fate un passo indietro per evitare che l'acqua vi travolga. Perché quello che doveva essere un mercato di transizione a Trigoria, in previsione di un giugno da cuori forti con l'estremo atto del Settlement Agreement sul piatto, rischia di trasformarsi in un grande rinnovamento. (...) Non bisogna pensare che i tanti attaccanti che vengono accostati alla Roma siano la solita strategia mediatica degli agenti interessati a far sì che il nome del loro assistito circoli. Stavolta c'è di più e dipende da un gioco d'incastri che Massara, tra mille difficoltà, sta cercando di portare avanti. Premessa: tolto Soulé, tutto l'attacco giallorosso è sul mercato. Chi si presenta, paga (almeno lo stipendio) e si porta via il calciatore. Prima però di far sbarcare Zirkzee, Raspadori e uno tra Lucca e Beto, bisogna fare spazio. (...) Lo scambio con Beto è più di un'idea, soprattutto se Dovbyk non troverà una squadra pronta a prenderlo prima della fine di gennaio. In queste ore si associa il West Ham ma solo perché ha dato via Fullkrugg: di concreto ad oggi c'è poco e nulla. L'intento, quindi, in prestito o cedendo, è comunque quello di fare spazio a tre attaccanti. Di Beto abbiamo

detto: arriva solo se Dovbyk non trova altri acquirenti prima del 20-25 gennaio. Ma soprattutto se non dovesse partire prima Ferguson. . L'infortunio prolungato del mes-sicano, e l'operazione chirurgica che inizialmente non era contemplata, ha fatto saltare il banco. Ora ci riprova con la Roma A Trigoria ci starebbero, il Napoli invece nicchia, come confermato ieri dal ds Manna: «È prematuro, deve alzare i giri, c'è da andare forte non solo in settimana ma anche in partita. Sta tanto a lui». (...) I primi due sono stati scelti da tempo: Zirkzee e Raspadori. Due operazioni già imbastite da tempo e per le quali c'è soltanto da capire la tempistica. Per l'olandese, a sorpresa, in queste ore si è aperto uno spiraglio per strappare un prestito con diritto, ma meglio non illudersi. (...) Per Jack la Boma sta provando ad inserire un'opzione condizionata alla qualificazione in Champions e alle prestazioni del calciatore (gol e presenze) che sia il club spagnolo che il ragazzo stanno valutando.

(Il Messaggero)