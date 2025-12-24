Rivoluzione Roma: Dragusin in difesa in prestito si può, Raspadori più vicino

Una rivoluzione da Champions. Le parole di Gasperini dopo la Juventus hanno tracciato una linea netta: per il salto di qualità servono giocatori da prima fascia. E la Roma è pronta a sfondare quella barriera a gennaio con almeno tre colpi per rispondere alle richieste del tecnico.

L'assalto è partito: il club si avvicina sempre di più a Joshua Zirkzee e, dopo Natale, proverà a chiudere anche per Giacomo Raspadori. Per quest'ultimo, l'operazione è considerata molto plausibile, con il giocatore deciso a sposare la causa giallorossa. Per Zirkzee anche arrivano buone notizie: lo United non avrebbe chiuso alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto e potrebbe liberare l'olandese già a metà gennaio, senza attendere la fine della Coppa d'Africa. (...) Le probabili cessioni di Ferguson e Dovbyk potrebbero addirittura aprire le porte a un terzo attaccante, magari in uno scambio con Beto dell'Everton, di proprietà dei Friedkin.

Ma la rivoluzione non si ferma all'attacco. Con l'assenza di Ndicka, Gasperini ha bisogno di un difensore pronto e di livello. Stanno salendo le quotazioni di Radu Dragusin del Tottenham. Il club inglese potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, offrendo al romeno, gradito a Gasp, un'ottima occasione di rilancio.

(...) Infine, resta viva la pista che porta a Morten Frendrup, che potrebbe arrivare dal Genoa in uno scambio di prestiti con Niccolò Pisilli. La Roma non vuole lasciare nulla al caso: l'obiettivo Champions va conquistato a tutti i costi.

(gasport)