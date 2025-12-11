Rilancio in Europa

IL TEMPO (L. PES) - Torna l'Europa e insieme a lei deve tornare anche la vera Roma. Dopo i due ko consecutivi in campionato con Napoli e Cagliari i giallorossi volano a Glasgow (...). Stasera la sfida al Celtic (fischio d'inizio ore 21, diretta Sky Sport) per ottenere punti utili alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Gasperini prepara qualche cambio anche se, come sempre, alla stanchezza crede poco. «Se s'intende stanchezza fisica, no, anche per i parametri che abbiamo. (...) Faccio fatica a capire quale tipo di stanchezza si possa avere giocando dopo quattro giorni, perché il recupero è possibile».

Rispetto ai recenti impegni di coppa stavolta il tecnico potrebbe fare qualche cambio in più, e nella conferenza stampa di ieri si è soffermato su alcuni singoli, da Ferguson a Pisilli. (...) «Ferguson? Non ci sono antipatie o simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante possibilità: se andiamo a vedere, a parte quando è stato chiaramente infortunato, ha praticamente sempre avuto l'opportunità di entrare in campo. Lo vogliamo aspettare? Certo che lo vogliamo aspettare. È un ragazzo giovane e ci si può attendere che abbia prestazioni migliori di quelle fornite finora, non tanto sul piano tecnico».

(...) «Posso dire che giocherà Celik, che è squalificato, vorrei dare spazio a Pisilli, ci sono caratteristiche giuste domani per lui. È un ragazzo che merita, ha fatto ottime prestazioni con l'Under 21 e domani può essere un bel test anche per lui. Sul fatto di El Aynaoui, devo vedere se ha superato bene il problema al ginocchio che si sta trascinando e Ndicka può giocare ogni giorno (ride, ndr) (...)».

Punti che pesano per la Roma che fino a ora nelle trasferte europee (...) ha sempre vinto ma è scivolata due volte all'Olimpico rendendo bassissimo il margine d'errore. Per questo stasera è fondamentale tornare dalla Scozia con punti in tasca (...). Il calore del pubblico e la trasferta poco agevole non rendono le cose semplici per i giallorossi di Gasp, che però hanno bisogno di una scossa per ritrovare fiducia.