Rilancio giallorosso: Wesley gol, la Roma piega il Como. Gasp va a tre punti dall'Inter prima

LEGGO (F. BALZANI) - Lo spareggio per l'Europa va alla Roma, ma ora la squadra di Gasp può tornare a sognare anche qualcosa di più. I giallorossi vincono con merito contro il Como di Fabregas e si riportano a tre punti dalla vetta e a +4 sul quinto posto occupato dalla Juventus.

Una prestazione che cancella il ko col Cagliari e che porta il timbro di Wesley. Il brasiliano ha sbloccato la gara dopo un'ora in cui la Roma aveva provato in diversi modi a bucare la porta di Butez senza però rendersi davvero pericolosa. Il Como ha giocato soprattutto di rimessa e ha sofferto molto il pressing giallorosso tanto da concludere il primo tiro verso la porta di Svilar dopo settantaquattro minuti. Un successo quello di stasera che riporta anche la Roma in vetta alla classifica dell'anno solare con 76 punti.

Nel primo tempo è solo la Roma a fare la partita. Il primo sussulto arriva al 16' quando Smolcic salva all'ultimo secondo su Mancini servito di testa da Hermoso. Da quel momento è la Roma a cercare maggiormente il vantaggio con il Como che si fa vedere solo con un tentativo all'ultimo minuto sventato da una grande uscita di Svilar su Douvikas. Il vantaggio arriva nella ripresa: cross di Rensch, rifinitura di Soulé e tiro a incrocio di Wesley. La reazione del Como è timida ed è ancora la Roma ad andare vicina al gol prima con Ferguson e poi con Bailey. Qualche spavento nel finale, ma la Roma tiene botta e fa esplodere l'Olimpico.

Ora Gasp può tornare a sorridere: «Questa è la migliore prestazione che abbiamo giocato all'Olimpico. Siamo solidi fin da inizio stagione, anche le partite che perdiamo le perdiamo di misura. E' una nostra forza, ma da qualche settimana siamo migliorati anche nella creazione delle azioni. Il risultato poteva essere più netto, abbiamo creato senza dubbio più del Como».

Poi alla fatidica domanda se firmerebbe per il quarto posto a fine stagione: «Io non firmo mai, però sarei contento. A me ora interessa che vengano fatte questo tipo di gare».