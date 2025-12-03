Riecco Dovbyk: corre verso la Juve. Febbre per Dybala

La Roma ritrova una piccola boccata d'aria dall'infermeria, proprio mentre prepara la trasferta di domenica a Cagliari. La notizia più significativa arriva da Artem Dovbyk, che dopo quasi un mese di stop ha ripreso a correre sul campo del Fulvio Bernardini: un passaggio fondamentale nel recupero dalla lesione del tendine del retto femorale della gamba sinistra, rimediata il 19 novembre contro l'Udinese. Proseguirà quindi il lavoro personalizzato per il centravanti ucraino che spera di tornare in campo contro la Juventus il 20 dicembre. (...) Assente Paulo Dybala, bloccato dalla febbre: l'argentino è stato tenuto precauzionalmente a riposo e le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime 24-48 ore. (...)

(La Repubblica)