Record di punti, ma pochissimi gol. Gasp non ci sta

Peccato non ci sia lo scudetto dell'anno solare. [...] I numeri non lasciano spazio a discussioni. La Roma, prima di Ranieri (20 partite), ora del Gasp (17), è stata la più brava. Ha giocato 37 partite, conquistando 82 punti (5 in più dell'Inter che ha una partita in meno), frutto di 26 vittorie e 4 pareggi per una media di 2,21 punti ogni novanta minuti (2,45 con Ranieri, 1,94 con Gasperini). Ha segnato 52 reti (1,4 a gara), subendone 22 (0,59), con il sempre più bravo Svilar capace in 18 occasioni di non subire gol. Numeri che se messi insieme nello stesso campionato sono da scudetto, anche se per qualcuno questo gruppo di giocatori è una banda di scarsoni. [...] E adesso il mercato che, peraltro, volendo dare retta ai numeri, non dovrebbe essere così necessario come invece è. Perché tra i numeri che abbiamo elencato ce ne è uno che evidenzia come alla Roma manchi un qualcosa per fare l'ultimo step per iscriversi al lotto delle squadre che entrano in campo pensando allo scudetto e in via subordinata alla qualificazione Champions. Quel numero è l'1,4 di gol a partita, frutto anche di 14 vittorie (su 26) per uno a zero. [...] Il tecnico vuole una rivoluzione lì davanti, rivoluzione da concretizzarsi tra gennaio e la prossima estate. Ora, dunque, tocca al ds Massara. Che, da tempo, è al lavoro sulla questione. Zirkzee e Raspadori sono i due obiettivi messi nel mirino per dare a Gasp quello che vuole il Gasp. Le trattative, per entrambi, sono avviate da tempo. L'olandese ha già detto sì, il Manchester ancora no (ma siamo vicini). L'italiano è pronto a dire sì, l'Atletico temporeggia, ma pure qui la trattativa sembra molto ben avviata. Dovessero arrivare, l'obiettivo Champions potrebbe essere più vicino, per lo scudetto si metterebbero solide basi per l'anno del centenario. Si cerchi di chiudere in fretta.

(P. Torri - la Repubblica)