Rebus attacco

IL TEMPO (L. PES) - Attacco da inventare. Ancora una volta Gasperini dovrà trovare la soluzione migliore per il reparto offensivo della Roma tra febbre, infortuni e giocatori nel tunnel di una crisi senza fine. Il bollettino da Trigoria riserva sorprese ogni giorno: dopo la febbre di Dybala, l'influenza ha colpito anche Baldanzi che ora è in dubbio per la trasferta in Sardegna. Il tecnico avrebbe affidato probabilmente a lui le chiavi dell'attacco contro il Cagliari ma ora le carte si mescolano per l'ennesima volta e la candidatura della Joya torna forte. Il centravanti più fisico non convince Gasp. O meglio, a non convincere è Ferguson, che anche contro il Napoli ha mostrato tutti i suoi limiti. Per questo l'allenatore piemontese è chiamato a riflettere sulla formula offensiva migliore. Soulé sembra l'unico certo di una maglia. L'argentino è stato l'unico fino ad oggi a regolare imprevedibilità e gol all'attacco romanista. Poi i dubbi sono tanti. Pellegrini nelle ultime settimane ha mostrato una buona continuità di rendimento ma attenzione anche alla soluzione con un centrocampista in più.

Koné ed El Aynaoui stanno sempre meglio e Gasp potrebbe riproporli in coppia con Cristante più avanti e due attaccanti a dividersi l'attacco. Dybala se darà garanzie ha buone chance di giocare dall'inizio, ma, dipenderà anche dal recupero di Baldanzi che da ieri si è fermato per influenza. Più indietro è l'ipotesi Bailey che però il tecnico vuole testare. Al momento Ferguson sembra la soluzione meno probabile ma Gasperini ha imparato a sorprendere. Ragionamenti e tentativi in attesa del mercato di gennaio dal quale l'ex Atalanta ha detto di aspettarsi poco, ma, le sue richieste sono sul tavolo. Un centravanti e un'ala sinistra di piede sinistro, ovvero quel colpo mancato in estate. Massara è al lavoro a caccia di soluzioni di livello che possano rientrare nei parametri economici della società. Senza cessioni è difficile ipotizzare investimenti ingenti, più percorribile la strada del prestito. Ancora presto per parlare di vere e proprie trattative, ora c'è il campo e i giallorossi vogliono ripartire da Cagliari e tornare a vincere. Subito.