Raspadori vicino, Gasp può averlo a Capodanno

Il primo colpo di mercato della Roma è sempre più vicino. Tra Natale e Capodanno potrebbe arrivare la fumata bianca per Giacomo Raspadori. I contatti con l'Atletico Madrid sono costanti e le sensazioni sono molto positive, nonostante l'interesse di altri club. La Roma ha già incassato il gradimento del giocatore, desideroso di trovare maggiore continuità in Serie A anche in ottica Mondiale. Si continua a lavorare sulla formula: i giallorossi offrono un prestito con diritto di riscatto, mentre l'Atletico spinge per un obbligo. L'operazione complessiva si aggirerà intorno ai 21 milioni di euro. L'ottimismo a Trigoria è palpabile e un accordo definitivo è atteso a breve.

(...) L'altro grande obiettivo per l'attacco, Joshua Zirkzee, ha ottenuto la promessa dallo United di essere lasciato partire. I tempi qui sono più lunghi, ma la piccola apertura del club inglese a un prestito senza obbligo è un segnale positivo.

Il terzo fronte caldo è quello della difesa: l'obiettivo è il francese Disasi del Chelsea, che il club londinese è disposto a cedere in prestito e che ha il gradimento di Gasperini. Queste sono le tre operazioni più vicine alla chiusura, in un mercato che si preannuncia intenso e che potrebbe cambiare il volto della Roma.

(corsera)