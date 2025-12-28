Raspadori subito, Gasperini lo aspetta

[...] Quello appena passato è stato un Natale di lavoro dentro Trigoria. Tra campo, con la delicata sfida al Genoa di domani da preparare, e mercato, con Massara impegnato quotidianamente, da mesi ormai, per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini e, in modo particolare, l’attacco. Un’esigenza nota, acuita negli ultimi giorni dall’infortunio di Pellegrini, che da inizio stagione aveva colmato, pur non avendone le caratteristiche, il vuoto sul lato sinistro del reparto offensivo. [...] Forte della volontà di Raspadori (convinto di tornare in Italia e abbracciare il progetto Gasp), Massara da prima di Natale ha iniziato la vera e propria trattativa con l’Atletico Madrid. [...] La Roma ha messo sul piatto 20 milioni di euro, tra prestito (1,5 milioni) e diritto di riscatto (18,5). L’Atletico ha chiesto a Massara di inserire un obbligo di riscatto, anche condizionato, il ds però, che con la stessa formula vuole impegnarsi per Zirkzee in estate, sta provando a forzare la mano. Le prossime saranno ore decisive per la buona riuscita della trattativa, con Gasperini che spera di avere Jack a disposizione se non contro l’Atalanta a Bergamo (il 3 gennaio), immediatamente dopo. [...] Nel frattempo, continuano i contatti col Manchester United, per sbloccare Zirkzee. L’accordo qui è più vicino (prestito con obbligo condizionato a 40 milioni di euro), ma i Red Devils insistono nel voler attendere la fine della Coppa d’Africa per liberare Joshua, che ha scelto la Roma. Massara spera di poter anticipare i tempi e lavora anche per fare posto alla coppia in entrata, con Ferguson e Baldanzi che rimangono in uscita. Evan, a meno di sorprese, tornerà al Brighton anzitempo. [...]

(Il Romanista)