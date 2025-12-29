Raspadori incontra Simeone. Frendrup, meeting allo stadio. In difesa Disasi o Dragusin

Nonostante le dichiarazioni di facciata, a Trigoria l'argomento principale è il mercato: Gasperini preme per avere rinforzi in attacco e i nomi caldi restano Zirkzee e Raspadori. I Friedkin hanno dato il via libera al doppio colpo e c'è il gradimento dei giocatori, ma le trattative non sono semplici. Per l'olandese dello United, valutato 50 milioni, la Roma è pronta a un investimento da 40 milioni complessivi (prestito con obbligo legato alla Champions), ma Amorim vorrebbe trattenerlo fino a metà gennaio per coprire le assenze della Coppa d'Africa. (...)

Massara prova a chiudere prima per Raspadori: oggi giornata chiave con il confronto tra il giocatore e Simeone. Jack vuole il Mondiale e cerca spazio; l'Atletico pretende l'obbligo di riscatto e la Roma offre un pacchetto da 20 milioni. Gasperini si è già esposto personalmente con l'ex Napoli, promettendogli un ruolo da protagonista. (...)

Una volta sistemato l'attacco, si cercherà un difensore (piacciono Dragusin e Disasi, piste difficili). Tutto fermo per Pisilli al Genoa: l'assenza di El Aynaoui blocca la cessione, anche se resta viva l'idea di uno scambio con Frendrup. Si lavora per interrompere il prestito di Ferguson col Brighton, mentre Dovbyk è stato offerto in Premier e Liga, ma senza svolte imminenti. (...)

(Il Messaggero)