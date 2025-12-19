Primo Soccorso: assist di Dybala all'amico Bove

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - Creare una generazione in grado di salvare vite è l'obiettivo di Edoardo Bove dopo il malore che lo ha colpito in quel Fiorentina-Inter di un anno fa. Dopo aver preso parte alla presentazione in Senato della legge che porta il suo nome, il giocatore di proprietà della Roma ed ex Fiorentina ha organizzato insieme alla Fondazione Giorgio Castelli un corso di Primo Soccorso a Casa Viola, quartier generale della sua Boreale ASD, per i ragazzi tra i dieci e i dodici anni.

Ospite d'eccezione, il suo compagno di squadra e amico, Paulo Dybala ha voluto osservare per poi cimentarsi anche lui. In un anno tra paura e controlli clinici, Bove è entrato in contatto con diverse fondazioni. Ha compreso quella che lui stesso in Senato ha definito «fortuna» di essersi trovato su un campo di Serie A in una simile situazione e di quante vite si possono salvare con un semplice corso. Ben 65mila persone, infatti, muoiono ogni anno in Italia per le scarse competenze di Primo Soccorso. Firmata da maggioranza e opposizione, se la Legge Bove verrà approvata sarà rivolta a studenti e insegnanti, ma anche a chi vorrà iscriversi all'università o prendere la patente.

«La formazione al Primo soccorso resta una sfida e una responsabilità», così Bove

tramite un post sui social in cui ha mostrato alcuni scatti del corso tenutosi nella mattinata di mercoledì 17 a Casa Viola. Un evento non isolato e che punta a sensibilizzare. Anche Dybala ha partecipato imparando una manovra per i neonati.