Primavera: Nardin fermato per tre turni. Gioca Arena

Dopo l'amarissimo derby di venerdì che ha prolungato la crisi (3 sconfitte e 2 pareggi alle spalle), la baby Roma toma in campo oggi nella trasferta contro il Monza nel turno infrasettimanale del campionato Primavera. [...]

Guidi crede nella reazione: «C'è dispiacere e delusione per il risultato del derby, arrivato al termine di una gara che ha presentato circostanze strane, un derby perso immeritatamente. Ora dobbiamo essere lucidi e continuare per la nostra strada». [...]

Non ci sarà in difesa Nardin, squalificato per tre giornate al termine della stracittadina. Out anche Bah (chiamato da Gasperini in prima squadra contro il Como) e Romano. Possibile, quindi, che Di Nunzio arretri a centrocampo. In attacco Arena.

(corsport)