Primavera, Capodanno in vetta: Guidi vuole continuità

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Capodanno in vetta. La Roma Primavera ha concluso il suo 2025 in testa alla classifica in seguito al successo casalingo contro il Verona che le ha permesso di raggiungere quota 30 punti e di guardare tutti dall’alto. L’anno solare si concluderà così non essendoci più impegni fino al 3 gennaio del 2026 (...).

Nonostante il primo posto, non è stata una stagione semplice per la Roma di Federico Guidi. (...) Tuttavia i ragazzi del tecnico sono stati bravi ad uscirne e alla fine di tutto hanno trovato la chiave di volta intorno ad una straordinaria solidità difensiva. La Roma Primavera infatti, in ben 17 giornate di campionato, ha subito appena 14 reti, dato che le ha consentito di avere la miglior difesa del campionato di Primavera 1 (...).

Anche il numero di gol segnati non è certamente basso, 27 (...), tenendo sempre a mente che l’obiettivo stagionale della Roma Primavera è quello di arrivare tra le prime due per poter accedere al playoff scudetto di fine stagione direttamente dalle semifinale (...). Il sogno è quello di poter tornare finalmente a festeggiare un tricolore dalle parti di Trigoria (...).

Milan-Roma, in programma per il 3 gennaio del 2026, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia (...).