Prima la Juve e poi il mercato. Bivio Dybala: dentro o fuori?

Chissà se lo riconosceranno. Profilo da riserva nella Roma quarta, con quattro panchine di fila e l'ipotesi della quinta. E con la possibilità che nemmeno si sfili la tuta come lunedì contro il Como. Se lo ricordano bene, però. Anche al momento di andar via: le sue lacrime in mezzo al campo e gli applausi dalle tribune. Gli stessi che lo hanno accompagnato nelle sue sette stagioni da protagonista con la Juve. Dybala salutò il popolo bianconero il 16 maggio del 2022. Allegri al minuto 78 gli concesse la standing ovation. L'ultima partita a Torino contro la stessa avversaria della prima, la Lazio che oggi per lui significa derby. (...) Dybala disse subito sì a Mourinho per non scendere dal palcoscenico. Già si è affacciato, da giallorosso, nello stadio che lo consacrò. Mai, però, come questa volta. Arriva sottotraccia e in discussione con la società che non pensa di rinnovargli il contatto in scadenza il 30 giugno. Da inamovibile a panchinaro, non può essere lo stesso. Da centrale nel progetto a semplice opzione . Le sue ultime esclusioni confermano il cambio di status dentro la rosa giallorossa. Gasperini non lo considera titolare a priori. Soprattutto per Giampiero contano gli allenamenti. Quotidianamente ogni giocatore finisce sotto esame. Da qualche tempo l'argentino fatica ad arrivare alla sufficienza. (...) Titolare 5 volte in campionato e 2 in coppa. Appena 2 gol, divisi nelle due competizioni, più un assist. Ha fatto cilecca su rigore davanti a Maignan, errore che è costato il ko contro il Milan. Da qui a sabato proverà a convincere Gasperini. Può levare il posto solo a Ferguson, quindì da falso nove, dove - con Dovbyk che lavora ancora a parte - il rivale è Baldanzi. (...)

(corsera)