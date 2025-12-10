Prestiti flop: Massara ci riprova e aspetta Zirkzee

IL TEMPO (L. PES) - … Un asse con la Premier che va avanti nonostante i flop estivi. Fa strano dirlo ma dall'Inghilterra, almeno nell'ultima sezione di mercato, non sono arrivati «usati sicuri» ma giocatori tutt'altro che performanti, almeno finora. Massara, oltre agli investimenti importanti su Wesley ed El Aynaoui e ai giovani Ziolkowski e Ghilardi, ha operato per tre operazioni in prestito: Ferguson, Bailey e Tsimikas. Per motivi diversi, però, nessuno di questi ha fino a ora convinto. Tra infortuni e rendimento al di sotto delle aspettative i colpi d'oltrematica non stanno aiutando Gasp. Ferguson, vista la volontà della Roma di cercare un altro attaccante, non è escluso che possa tornare al Brighton con un'interruzione del prestito. Più complesse le situazioni di Tsimikas e Bailey: il greco al momento sta convincendo davvero poco l'allenatore ma Angelino fino ad ora è stato fuori e nelle rotazioni avere una soluzione in più può essere determinante. Deve ancora partire davvero,

la stagione di Bailey che è tornato a ottobre dopo l'infortunio del primo giorno a Trigoria salvo poi fermarsi di nuovo per circa tre settimane. Ora Gasp vuole reinserirlo con la speranza che possa dare all'attacco quell'imprevedibilità di cui ha disperatamente bisogno. Intanto Massara è al lavoro per il mercato di gennaio col mandato da parte dell'allenatore di portare almeno due rinforzi nel reparto offensivo: una punta e un esterno sinistro. Non è ancora chiaro a Trigoria quale sia la priorità tra i due ruoli, ma di certo le manovre di investimento non sono ampissime. Il primo nome sulla lista del ds giallorosso resta quello di Zirkzee. La trattativa con il giocatore e col club è già iniziata ma il Manchester dovrebbe aprire sulla formula affinché ci siano i margini per portare l'olandese a Trigoria. La Roma è pronta a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. L'incognita è legata alle tempistiche visto che i Red Devils perderanno sia Mbeumo che Diallo.